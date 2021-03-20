Житель Казани стал мультимиллионером, выиграв в лотерею более 10, 5 миллионов рублей. Розыгрыш состоялся 19 марта, билет стал выигрышным в 210169 тираже.

Пресс-служба лотереи заявила, что пока новоиспеченный миллионер из Казани не объявился. Вероятно, он еще не знает о своей победе. Известно о нем лишь то, что проживает он в Казани, билет купил на сайте "Столото", стоимость билетика составила 300 рублей.

Казанец проявил завидную прозорливость, угадав все числа билета правильно - 19, 5, 7, 14, 11, 4, 12, 15 в первом поле билета и 1 – во втором, что и принесло ему миллионы.