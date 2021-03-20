С 1 мая 2021 года жители Татарстана смогут оформлять покупку и продажу автомобилей с пробегом по упрощенной схеме: через портал "Госуслуги". Вступят в силу поправки, позволяющие заключать и расторгать договоры купли-продажи вторичных автомобилей в электронном виде. Подписать договор покупатель и продавец смогут при помощи электронной подписи и направить сразу в ГИБДД.

Такой услугой смогут воспользоваться только физические лица, нововведение распространяется только на подержанные автомобили. Для автосалонов, новых машин правила оформления сделок не меняются.

Чтобы купить или продать авто по упрощенной схеме, нужно будет собрать документы на авто и подать заявление на портал. Обязательно следует указать, оставляет ли продавец госномера на автомобиле или забирает их себе.

Ожидается, что сделки с подержанными автомобилями станут проще, быстрее и безопаснее. Часть информации о ТС и владельце будет заполняться автоматически из баз данных, а потому ошибки исключены. Для покупателя система будет удобной тем, что он сразу сможет ознакомиться с достоверной историей эксплуатации авто.