Татарстанцы, имеющие детей, теперь по-новому будут выходить в отпуск. Вступил в силу закон, согласно которому родители, которые растят трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, смогут брать законный ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а не по графику предприятия или компании. Так они могут делать до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 14 лет.

Изменения уже внесены в Трудовой кодекс РФ. Ранее отпуск для многодетных родителей предоставлялся на льготных условиях до достижения детьми возраста 12 лет.

Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс.

Отмечается, что ранее отпуск в удобное время предоставлялся сотрудникам с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет. Длительность отпуска не меняется - в среднем это 28 дней. Удлиненный отпуск до 30 дней положен госслужащим, а педагогам предоставляется 42 дня.