В Москве задержан Андрей Лавров -тот самый капитан Котов из сериала "След". Накануне поздно вечером актер подошел в центре столицы к инспектору ВАИ, размахивал ножом-бабочкой и угрожал расправиться с ним.

Все случилось на Котельнической набережной. Инспектор счел нужным бежать, актер попытался его догнать, но был задержан подъехавшим нарядом полиции.

Андрей Лавров дал признательные показания. Очевидцы утверждают, что популярный артист точно "был под чем-то" - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За подобное хулиганство 44-летнему актеру грозит реальный тюремный срок по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Фильмография Лаврова довольно обширна, и это - не только "След". Актер снялся в "Кулагин и партнеры", "Бункер или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые", "СОБР", "Универ", "Счастливы вместе" и других сериалах и фильмах.