В Елабужском районе Татарстана на женщину сошла лавина снега. Прохожая получила переломы нескольких ребер и позвоночника, ушиб легких. Об этом сообщили в пресс-службе республики Татарстан.

Прокуроры провели проверку, установив, что лавина сошла около дома № 11 на улице Матросова, а виной всему - неаккуратные действия сотрудников местной управляющей компании, которая занималась уборкой снега.

В ближайшее время будет установлен круг лиц, которые должны понести ответственность за случившееся.

В Казани с начала этого года составили более 135 протоколов за ненадлежащую уборку снега и сосулек.