Мужчина собирался снять зарплату в банкомате и теперь стал фигурантом уголовного дела. Житель Омска получил сообщение о зачислении заработной платы, подошел к банкомату в предвкушении и увидел, что из окна аппарата торчат деньги. Мужчина поддался соблазну.

57-летний омич отметил, что рядом никого нет, только он и два банкомата. И взял 9 тысяч рублей, которые позабыл забрать предыдущий посетитель банка. На радостях он даже забыл, что пришел снимать свою зарплату - она так и осталась на его банковской карте.

В Омской прокуратуре уверены, что у мужчины был выбор: он мог вернуть средства сотруднику банка, мог оставить их в окошке выдачи, и через минуту они были бы банкоматом автоматически возвращены обратно. Но он потратил деньги на свои нужды. Камеры видеонаблюдения подсказали, кого искать, и против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". В ближайшее время дело рассмотрит суд.