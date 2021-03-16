Мальчик и взрослый мужчина стали жертвами взорвавшегося электросамоката. Накануне в Сочи загорелась квартира, отец и сын выбрать не успели. Сгорели, задохнувшись в дыму. Специалисты обнаружили, что причиной пожара стал взорвавшийся в квартире ночью электрический самокат.

Мать мальчика тоже была в квартире, в момент начала пожара она впала в сильное стрессовое состояние и выпрыгнула из окна. Квартира была на втором этаже, и женщина отделалась ушибами и растяжениями. Ее жизни ничто не угрожает.