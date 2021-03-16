Прокуратура Кировского района столицы Татарстана возбудила дело против руководителя управляющей компании "Заречье". Его обвиняют в том, что он буквально заморозил народ, не обеспечив минимально допустимой температуры в квартирах. При нормативе в 20 градусов, в квартирах жителей было только 14 градусов.

Речь идет о доме № 6 на улице Железнодорожников в Юдино. Люди не стали терпеть произвола коммунальщиков и обратились в прокуратуру. Была проведена проверка. Когда за окном был двадцатиградусный мороз, в квартирах жителей оказалось всего 14 градусов тепла, что считается недопустимым.

УК обязали исправить ситуацию и довести уровень температуры в квартирах в Юдино до нормативов. Также жители вправе требовать перерасчета за период, когда услуги им оказывались некачественные.