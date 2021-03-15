В Казани полицейским удалось раскрыть разбой по "горчим следам", и главным сыщиком, без которого успех операции был бы под вопросом, стала немецкая овчарка Ясмина.

Служебная овчарка часто оказывается задействована в розыске, но в этот раз ей понадобилось всего несколько минут, чтобы поймать разбойника.

В дежурную часть отдела полиции "Промышленный" потупило сообщение от 20-летнего жителя Казани. Молодой человек заявил, что на него напали. Около 2 часов ночь он вышел на лестничную площадку первого этажа дома на улице Шарифа Камала. В подъезд зашел мужчина и, угрожая парню шилом или чем-то похожим на него, отобрал мобильный телефон.

Осмотрев место преступления, полицейские ничего приметного не увидели. А Ясмина сразу взяла след и довела стражей порядка до квартиры. В ней оказались трое мужчин. Среди них был и обидчик 20-летнего казанца.

Разбойником оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Похищенный телефон обнаружился тут же, в квартире. Возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили под стражу.