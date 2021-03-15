Тело 14-летней девочки со множественными укусами собак и травмами, характерными для падения с большой высоты нашли на улице Барклая в Москве. О страшной находке сообщает Прокуратура столицы.

Первые вывода следствия вряд ли понравятся владельцам и защитникам бойцовских пород собак. Следователи считают, что девочка пришла в гости к своему знакомому. Молодой человек 15 лет от роду был дома один, взрослые отсутствовали. В квартире мальчика живут два бойцовских американских стаффордширских терьера.

В Следственном комитете говорят, что возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки. Пока в этой истории много непонятного: как получилось, что гостья осталась в квартире одна? 15-летний друг погибшей вышел, и ничего не может пояснить. Он не знает, как и почему собаки набросились на его юную гостью.

Почему девочка, спасаясь от набросившихся собак, вышла из квартиры не через зверь, а через окно? Сейчас следователи опрашивают свидетелей и соседей, изъяли записи с камер видеонаблюдения, возможно, они помогут понять, что произошло на самом деле.