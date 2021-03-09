В московском ТЦ "Европолис" произошел несчастный случай с маленьким посетителем - ребенка ударило током.

Как рассказала мама пострадавшей четырехлетней девочки, малышка без обуви ползала по скамейке, рядом играла музыка. В какой-то момент ребенку захотелось на пол, она слезла и начала бегать в носках. Вдруг девочка резко вскрикнула и дернула ногой, после чего заплакала, ее долго не могли успокоить.

К месту, где девочка закричала, подошел отец, он заметил провода, торчащие из пола, прикоснулся и его также ударило током. Как пишет m24.ru, по данному факту прокуратура начала проверку, а управляющий ТЦ заявил, что девочка просто зацепилась за что-то, и провода не находятся под напряжением.

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