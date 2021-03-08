Жуткая история произошла на юге Москвы в ночь на 8 марта. В одном из домов был убит ребенок 2014 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в полицию из одного из домов по Пролетарскому проезду. Как сообщает Life Shot со ссылкой на собственные источники, пьяный мужчина выбежал на улицу с телом ребенка в руках и начал просить о помощи, он уверял, что кто-то пытался убить его сына. Одна из соседок откликнулась, вызвала скорую и полицию.

Когда приехали правоохранители, мужчина начал придумывать различные версии произошедшего: сначала он сказал, что мальчик упал с кровати, потом - что некто проник в дом и убил ребенка, пока отец спал пьяный. В итоге гражданина задержали по подозрению в убийстве несовершеннолетнего, сообщают в пресс-службе МВД Москвы. Также в ведомстве рассказали, что мужчина являлся сотрудником ДПС, но после произошедшего была проведена проверка и он был уволен.

Известно, что убитый мальчик является сыном экс-полицейского от первого брака, он приезжал к нему в гости на выходные. Предположительно, у мужчины случился приступ белой горячки, из-за чего он и убил малыша. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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