В Татарстане за минувшие сутки было подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Почти половина новых случаев приходится на Казань - 23, также есть заболевшие еще в 10 муниципальных образованиях РТ. Семь новых заболевших прибавилось в Нурлатском районе, шесть - в Набережных Челнах, три - в Высокогорском районе, по два - в Тукаевском, Лениногорском, Пестречинском и Елабужском районах. Единичные случаи выявлены за сутки в Алексеевском, Апастовском и Азнакаевском районах.

Среди заболевших по 15 человек в возрасте от 30 до 50 и от 60 до 70 лет, еще 12 - в возрасте от 50 до 60, остальные случаи приходятся на сильно пожилых людей и молодежь. Из 50 человек 20 были госпитализированы, им необходимо стационарное лечение. Кроме того сообщается, что два случая ковида из 50 - завозные с территории других регионов. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 18,3 тысячи случаев.

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