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Фото: социальные сети

Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию

05.03.2021, 09:45 312 0 prokazan.ru
Трансгендера Назара Гулевича (ранее был женщиной), так и не успевшего завершить свое превращение в мужчину, арестовали за мошенничество. Встал насущный вопрос - куда отправить осужденного? В женской колонии ему уже не место, а в мужской - еще не место. По паспорту москвич Гулевич - уже мужчина. В СИЗО находился женском.
 
Подумав, в суде решили, что отбывать наказание трансгендер должен в мужской колонии во Владимирской области.
 
Правозащитники уже написали во ФСИН письмо с просьбой оставить Гулевича в женском СИЗО, ведь в мужской зоне за его безопасность никто не ручается. Но там ответили, что приговор вступил в законную силу, и в СИЗО трансгендер больше находиться не может по закону.
 
Начальник колонии пообещал, что позаботится о безопасности необычного заключенного. С учетом срока в СИЗО, Гулевичу предстоит провести на зоне около 4 месяцев.
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