Огромных размеров каловый камень обнаружили в кишечнике роженицы врач РКБ в Казани. Об этом сообщает KazanFirst. Образование в диаметре более 50 сантиметров, длина его составляла около 30 сантиметров. Удивительно, но до родов такой огромный камень так и не был выявлен.

19-летняя девушка призналась, что мучилась запорами с детства, у нее было врожденное заболевание, связанное с частичной проходимостью кишечника.

Во время родов акушеры обнаружили огромное образование и фактически спасли роженице жизнь, удалив камень вместе с частью кишечника. Если бы этого не сделали, в любой момент камень мог бы спровоцировать травмы стенки кишечника, что привело бы к перитониту и гибели. С такими осложнениями шансы на спасение минимальны.

Теперь молодая мама и ее малыш чувствуют себя отлично, им больше ничего не угрожает.