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Фото: tvc.ru

Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи

04.03.2021, 05:00 62 0 prokazan.ru
Подросток, которого подозревают в убийстве целой семьи в Пермском крае, задержан сотрудниками Следственного комитета. Он находился в Екатеринбурге, и его вернут в Пермский край для проведения необходимых в этом случае следственных действий и экспериментов. Об этом сообщил СК РФ на сайте своего ведомства.
 
Убийство случилось в частном доме поселка Октябрьский. В нем обнаружили тела троих человек. Поначалу было предположение, что мать и двое детей убил муж, и его начали разыскивать, но в ходе розыска стали выясняться новые интересные подробности. Муж покойной оказался среди убитых, и после этого начали искать пропавшего 16-летнего сына семьи, убитой с особой жестокостью.
 
Главу семьи в убитом не признали поначалу потому, что его лицо и голова были сильно изуродованы рублеными ранами. И только экспертиза показала, что это был труп взрослого мужчины.
 
Все случилось 1 марта. Подросток, предположительно, зарубил родителей и второго ребенка в семье топором, а потом сел на такси и покинул регион. Почему он так поступил, еще предстоит выяснить следователям. Если вина будет доказана, ему грозит суровое наказание - вплоть до пожизненного лишения свободы.
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