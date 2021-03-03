В республиканском Минздраве продолжают вести счет печальной статистике: за сутки в РТ от коронавируса и осложнений инфекции скончались 4 человека. Среди них трое - женщины 1940, 1947, 1954 годов рождения и мужчина 1950 года рождения.

Во всех случаях причины смерти официально подтверждены патологоанатомической экспертизой. Вирус выделен и идентифицирован.

Минздрав РТ выражает свои искренние соболезнования родным и близким.

Всего по состоянию на 3 марта 2021 года количество летальных исходов от коронавируса в РТ составляет 347 случаев.