Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: smi.today

В РТ суд взыскал еще 50 тысяч рублей в пользу предпринимателя, которого полицейский избил прикладом

02.03.2021, 06:00 2 0 prokazan.ru
1 марта Верховным судом РТ было вынесено решение об увеличении компенсации бизнесмену Сергею Федосову. Ранее его избили автоматным прикладом в адвокатской коллегии. Теперь и Минфин РФ, и МВД солидарно должны выплатить Федосову по 50 тысяч рублей.
 
Эта история случилась в Набережных Челнах в 2016 году. Сотрудник ОБОП Управления уголовного розыска МВД РТ Тимур Гарифуллин и его коллега Ильгам Сафин ворвались в помещение коллегии адвокатов. Они уложили на пол троих защитников, надели на них наручники.
 
Также досталось и двум клиентам адвокатов, одному из них - Сергею Федосову - трижды ударили прикладом автомата, после чего также надели наручники.
 
Два года спустя в Верховном суде РТ было вынесено решение, согласно которому полицейские были признаны
виновными в превышении должностных полномочий. Они получили по 5 и 6 лет условно, лишились званий.
Суд Происшествия Татарстан Криминал
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
Двое мужчин и три женщины: 5 новых случаев смерти от коронавируса зафиксировано на сутки в РТ
Пожарные в Татарстане спасли 77 живых душ из здания горящей животноводческой фермы
Пьяный мужчина в Татарстане ударил ножом в живот своего сына
Военный суд Казани вынес приговор контрактнику, который ограбил родственника и сбежал из части
Жители Казани жалуются на запах газа, МЧС успокаивает, экологи начали свою проверку: что происходит?
Мужчина и женщина погибли во время пожара в квартире в Зеленодольске
Не пришел защитник: судебный процесс над замглавы Росреестра РТ Адой Зайдуллиной пришлось перенести
В Казани будут судить буйного пассажира, напавшего на полицейского в аэропорту
Прокуратура РТ придумала, как сохранить льготные перевозки на пригородных маршрутах в Зеленодольске
«Спалились по глупости»: в Казани полицейские случайно задержали дилеров с 68 свертками наркотиков
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
Нет времени на отдых: президент РТ Рустам Минниханов отметит свой день рождения на работе
В Казани загорелся бойцовский клуб в подвале жилого дома
Специалисты газовой службы рассказали, при каких обстоятельствах отравились женщина и дети в Казани
Гуляй, народ: специалисты Министерства труда Татарстана напомнили о выходных в марте-2021
Такого второго нет: в Татарстане умельцы продают самодельный вездеход, сделанный из «Оки»
Смертельное ДТП в Татарстане унесло жизнь 25-летней девушки
Мать и двое ее детей-малышей в Казани отравились угарным газом в собственной квартире
В Казани объявили «Перехват» таксиста, которого пассажирка обвинила в краже норковой шапки
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ