1 марта Верховным судом РТ было вынесено решение об увеличении компенсации бизнесмену Сергею Федосову. Ранее его избили автоматным прикладом в адвокатской коллегии. Теперь и Минфин РФ, и МВД солидарно должны выплатить Федосову по 50 тысяч рублей.

Эта история случилась в Набережных Челнах в 2016 году. Сотрудник ОБОП Управления уголовного розыска МВД РТ Тимур Гарифуллин и его коллега Ильгам Сафин ворвались в помещение коллегии адвокатов. Они уложили на пол троих защитников, надели на них наручники.

Также досталось и двум клиентам адвокатов, одному из них - Сергею Федосову - трижды ударили прикладом автомата, после чего также надели наручники.

Два года спустя в Верховном суде РТ было вынесено решение, согласно которому полицейские были признаны

виновными в превышении должностных полномочий. Они получили по 5 и 6 лет условно, лишились званий.