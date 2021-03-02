В России проведено любопытное исследование, которое поможет ответить на вопрос, чего хотят женщины. Аналитики "Авито" провели опрос, и пришли к выводу, что примерно 27% жительниц Татарстана мечтают, чтобы им преподнесли на 8 марта симпатичное ювелирное украшение.

15% жительниц Казани проголосовали за косметику в подарок, и 30% заявили, что их вполне устроят деньги или подарочные сертификаты. Но на первое место жительницы Казани поставили не кольца и духи, не цветы и сладости, а непосредственно мужскую заботу: 31% дам из Казани захотели вместо подарка получить скромный завтрак в постель от мужчины или массаж в его саморучном исполнении.

В других регионах страны дамские желания распределились иначе. Так, девушки и женщины Москвы и Санкт-Петербурга на первое место поставили все-таки ювелирные украшения. Там за них уверенно проголосовали 56% респонденток. А меньше всего драгоценности прельщают жительниц Рязани (только 19% женщин там хотят видеть в качестве подарка колечко или кулон).

А что же мужчины? Опрос показал, что 44% представителей сильного пола, несмотря на увещевания аналитиков, собираются дарить своим любимым и близким дамам парфюмерию и косметику. 28% мужчин приготовили сертификаты, примерно столько же - драгоценности. Что же касается заботы в виде завтрака в постель или массажа, то только 19% мужчин задумывались о подобном варианте подарка любимой.

Среди самых редких подарков оказались алкоголь (его подарить планируют 3% мужчин) и домашние питомцы (1% представителей сильного пола).