Префекта территории префектуры "Старый город" исполкома столицы Татарстана Роберта Гарипова назначили руководителем Дирекции парков и скверов Казани. Об этом понедельничным утром сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Роберт Гарипов на новом посту заменит Марата Закирова, который получил новую должность и стал главой Вахитовского и Приволжского районов города Казани.

Роберту Гарипову в апреле исполнится 37 лет, он родился в Нижнекамске, окончил КЮИ МВД России, а позднее - КФУ. В 2014 году учился и успешно окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

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