1 марта Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отмечает свой 64 день рождения.

Из сообщений пресс-службы, стало известно, что этот день глава республики отметит на рабочем месте, у него планируется самый обычный рабочий день, участие в мероприятиях. По традиции, Минниханов начинает свой день раньше многих жителей РТ - в 6 утра. Так было и в день рождения.

Далее у него запланированы встречи с хоккеистами "Ак Барс", презентация и совещание.

Во власти Минниханов с 1990 года, начинал с руководства исполкомом Арского района. С 1996 года на протяжении двух лет был министром финансов республики, затем еще 12 лет - с 1998-го по 2010-ый - премьером республики. С марта 2010 года он является Президентом Республики Татарстан.