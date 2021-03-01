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Фото: expertrt.ru

Нет времени на отдых: президент РТ Рустам Минниханов отметит свой день рождения на работе

01.03.2021, 08:39 0 0 prokazan.ru
1 марта Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отмечает свой 64 день рождения.
Из сообщений пресс-службы, стало известно, что этот день глава республики отметит на рабочем месте, у него планируется самый обычный рабочий день, участие в мероприятиях. По традиции, Минниханов начинает свой день раньше многих жителей РТ - в 6 утра. Так было и в день рождения.
 
Далее у него запланированы встречи с хоккеистами "Ак Барс", презентация и совещание.
 
Во власти Минниханов с 1990 года, начинал с руководства исполкомом Арского района. С 1996 года на протяжении двух лет был министром финансов республики, затем еще 12 лет - с 1998-го по 2010-ый - премьером республики. С марта 2010 года он является Президентом Республики Татарстан.
Рустам Минниханов Татарстан
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