С начала марта 2021 года на новый этап выйдет реализация схемы индексации пенсий для неработающих пенсионеров. ПФР напомнил, что увеличение проводится после роста соцвыплат до уровня действующего прожиточного минимума. Иными словами, если пенсия человека не дотягивает до минимума, то пенсионер сможет получить дополнительные средства, обратившись в центр социальной поддержки населения по своему месту жительства.

Сообщается, что сумма таких дополнительных выплат может быть более 10 тысяч рублей.

Проконсультироваться по этому вопросу и узнать, положена ли вам или вашим близким такая доплата с марта, можно в отделении ПФР или социальной службе.

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