Пассажирам казанских автобусов пообещали море подарков за жалобы на кондукторов общественного транспорта. Акция "Народный контролер" запущена перевозчиками. Самые бдительные пассажиры получат проездные, футболки и другие приятные и весьма полезные презенты.

Цель акции - повысить качество обслуживания в транспорте и финансовую дисциплину кондукторов. Пассажир, которому не выдали билет, обсчитали, нагрубили, может смело пожаловаться и получить подарок.

Информационные баннеры об условиях акции уже появились в транспорте.

Жаловаться можно на кондукторов, которые берут меньше 35 рублей, но без билетика, на тех сотрудников, которые просят перевести стоимость проезда на их карту или счет. Телефон для жалобщиков 275-30-50.

Каждое сообщение, по словам председателя ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергея Темлякова, будет проверено самым внимательным образом.