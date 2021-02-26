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Фото: prokazan.ru

«Пирожки по сотке, совсем оборзели»: иногородние туристы честно рассказали, за что не любят Казань

26.02.2021, 07:08 79 0 prokazan.ru
Наш корреспондент собрал туристические мнения
Казань является одним из популярных туристических направлений внутри страны. Тут есть, что посмотреть, история города уходит в века. Город сделал основную ставку на событийный туризм, и в чем-то даже не прогадал, во всяком случае, чемпионат мира по футболу, который проводился в 2018 году, показал, что Казань стала одним из самых ярких впечатлений у зарубежных туристов. А что с нашими, российскими?

Журналист ProKazan.ru пообщался с туристами из разных городов, собрал отзывы в интернете и рассказывает, что не нравится гостям из других городов в столице РТ. 

Туристическая статистика

фото вокзал казань-1
После чемпионата мира по футболу Казань была полна радужных планов относительно развития туризма. Но что-то пошло не так.
На сайте Государственного комитета республики Татарстан по туризму был опубликован отчет о результатах работы за 2020-й, который начинается с чистосердечного признания:

"Никто даже не мог подумать, что очень скоро наша отрасль окажется на грани выживания.

В апреле буквально за две недели турпоток упал до нуля, а туризм стал одной из отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

По итогам года основные показатели развития сферы туризма впервые в новейшей истории показали беспрецедентное падение".

И действительно, объем туристического потока в Татарстан в целом и в Казань в частности снизился почти на 40%.
Туристов в 2020 году в РТ побывало 1,9 миллиона человек, и это на целых 47% меньше, чем в 2019 году.
 
На сайте ведомства сообщается, в чем туристическая ниша пострадала по целому ряду критериев: сократилось число организованных тургрупп, почти до минимума сократилось число групп детских. В то же время проснулся интерес к загородному отдыху на турбазах, а также подросло число путешественников, которые едут в Татарстан в индивидуальном порядке.
Причина такого положения дел - в пандемии.
 
На 2020 год Государственный комитет республики Татарстан по туризму обозначил для себя главные направления: ставка делается на жителей соседних и близлежащих регионов, на местных, заинтересованных в отдыхе дома, а также на всех россиян, которые не смогут в 2020-м отправиться за границу, и им будет, что предложить внутри страны.
 
В этом планируется реализовать новые проекты, среди которых развитие сети глэмплингов, 8 новых автобусных маршрутов, а также усовершенствование имеющихся, будет развиваться санаторный туризм. В ведомстве работает телефон доверия, по которому туристы вполне могут задать все интересующие вопросы, выступить с предложениями или обратиться с жалобами.

Что делать в Казани - мнение туристов

Если в Питере, как поется в известной песне, хорошо пить, то в Казани, считают многие российские туристы, очень хорошо есть. История, архитектура и культура интересны, но вот гастрономические вопросы почему-то выходят на первое место. Рынок сувенирки не вызывает большого интереса. Только в период ЧМ по футболу продавцам символики как-то удавалось выполнять нормы продаж, покупали в основном футбольные сувениры и матрешек. 
 
Сами туристы уверяют, что сувениры в Казани оставляют желать лучшего. Вот лишь несколько мнений, оставленных ими на туристических форумах:
 
Анна, Санкт-Петербург: "Убогие и очень дорогие сувениры. Те же магнитики на холодильник просто не могут стоить столько, а если уж стоят, то должны быть как минимум качественными.
 
Надежда, Ульяновск: "Хотели купить что-то на память, что бы напоминало о самобытности Казани. Но нашли только китайский ширпотреб".
 
Китайское засилье есть везде, тут не только Казань отличилась, но в столице Татарстана с сувенирной продукцией все обстоит очень запутанно. Так, ряд магазинов в выгодном туристическом месте могут принадлежать одному хозяину, и о каком разнообразии и конкуренции можно говорить?
Ничего плохого туристы не говорят о местной кухне и гастрономических сувенирах (тот же чак-чак) - с этим у Казани все в порядке, как всегда.
 

Что не нравится в Казани?

Казань - популярное направление, а потому многие побывали в ней, либо знают друзей, которые побывали в этом городе. После посещения многие путешественники оставляют подробные отзывы, которые и помогли нам составить ТОП жалоб им причин, по которым Казань гостям не понравилась:
 
Мало интересных маршрутов для пеших прогулок
 
Если турист обожает гулять по городу, фотографировать и фотографироваться, удивляться, то в Казани чаще всего наступает разочарование. Длинный маршрут пешком по этому древнему городу выстроить сложно. Куда ни пойди, все равно попадешь в промзону.
 
Ирина, (Самара): "Как-то неожиданно красивый центр сменился на какие-то страшные районы, которых мы и в родном городе насмотрелись давно. Местами вообще пришлось топать по проезжей части, с тротуарами не очень".
 
Ольга, (Ярославль): "Мы тоже живем в городе историческом, и у нас с каждой достопримечательности обязательно стоит указатель. В Казани же указатели только к государственным достопримечательностям, а менее известные приходится искать по-старинке, самим и с помощью местных жителей".
 
Сергей (родной город не указан): "Казань красивая только в центре, все остальное - сплошной минус. Парковок мало, а платные очень дорогие. У водителей нет уважения друг к другу. Люди приезжают получить положительные эмоции, а уезжают с негативом".
 
 
Выматывающие автобусные туры
 
После купленного тура в Казань, уверяют многие, остается лишь ощущение жуткой усталости. Ничего толком за сутки посмотреть не получается, экскурсии проводятся "галопом по Европам".
 
Надежда, Пенза: "Экскурсовод в автобусе что-то рассказывала, но что - никто не понял. Она бубнила под нос, и не сильно беспокоилась, слышит ли ее салон... Когда же мы хотели пойти погулять самостоятельно и явиться к месту отправки автобуса в нужный час, нам сказали, что так делать нельзя. Город красивый, но ехать в него с автобусным туром - самая большая ошибка".
 
Александра, Саратов: "Нас Казань влекла еще и Волгой. Так хотели показаться на водном транспорте, оценить мощь великой реки. Но с удивлением обнаружили, что водный транспорт в плачевном состоянии, рейсов крайне мало, суда такие страшные и ненадежные, что мы попросту не решились...".
 
Отношение на дороге
 
В связи с развитием автотуризма, направление на Казань часто обсуждается в автофорумах и на форумах автопутешественников. И тут многие побывавшие предостерегают от поездки:
 
Гера Матвеев, (родной город не указан): " Обертка у Казани красивая, а по сути - город трущоб и промзон, низкий уровень культуры. Не советую ехать на авто, негде будет машину поставить, на дорогах - хамство, вы быстро понимаете, насколько негативный народ тут живет".
 
Денис (Тверь): "Местные по ходу вообще о правилах дорожного движения не слышали. Ездят, как хотят, автомобили с чужими номерами никогда не пропустят, никогда не уступят дорогу. Надменно себя ведут".
 
Благоустройство и ЖКХ
 
Эта зима добавила массу отзывов о плохом качестве уборки казанских улиц. Нужно отметить, что иногородние туристы и раньше отмечали этот недостаток, но в этом году жалоб очень много:
 
Герман Чернов (Москва): "Почему улицы толком не убирают? Сплошное снежное месиво, причем наполовину состоящее из грязи и каких-то химикатов, которые портят обувь уже после суток пребывания в Казани. Зимой вообще в Казани делать нечего, скучно, но я оказался по работе больше, сам бы зимой ни за что не отправился".
 
Ирина Меньшова (Тула): "Отвратительные дороги, плохая уборка, за пределами центра мало урн, грязно".
 
Цены и сервис
 
Туристы подчеркивают, что отелей в Казани много, но вот сервис находится в каком-то зачаточном состоянии.
 
Имя не указано: "Еще в октябре запланировали Новый год в Казани (30.12-2.01). Забронировали отель и оплатили новогодний банкет. И зря успокоились. В начале декабря позвонили из отеля и сказали, что у них рейдерский захват, извинились и через пару дней вернули все деньги. Пришлось срочно искать и бронировать другой отель с банкетом. Приехали. Все более-менее. Правда, в отеле RELITA KAZAN**** в номере "люкс" шкаф игрушечного размера, ни одно окно не открывается на режим проветривания и пакетированный чай за доп.плату". 
 
Надежда, Пенза: "Половина блюд в кафе была только в меню, на деле ничего не было. Предложили картошку пюре по 150 рублей за порцию (2 ложки) и эчпочмак за 100 рублей! Пирожок за сотку, совсем оборзели. В кафе "Ключников" на Баумана после салата принесли 2-е блюдо, а первое, сказали, будет позже. С салатом унесли приборы, а второе принесли без них и спросили: "Вам приборы нести?". Ну не смешно?".
 

Кто за этим следит?

В пресс-службе Государственного комитета республики Татарстан по туризму нашего корреспондента заверили, что все отзывы туристов обрабатываются в обязательном порядке. Им уделяют особое внимание, и если выявляется некая негативная тенденция, ставится вопрос о том, что нужно изменить, чтобы уровень туристического удовлетворения был выше.
Не исключено, что и этот ТОП-5 будет принят ведомством к сведению. И уже скоро иногородние туристы смогут честно признаться, что смогли изменить свое мнение, и по-настоящему влюбились в древнюю красавицу-Казань.

Наш опрос

Мы провели свой опрос, и вот, что по этому поводу думают сами жители Казани.
 
 
 
Пока туристы высказывают недовольство, но все-таки едут в Казань, город планирует стать лучше. Например, в районе речного порта: территория станет одной из площадок программы реновации. Посмотрите, как может преобразиться речпорт! 
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