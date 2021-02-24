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Фото: kzn.ru

Две школы и восемь детсадов в этом году будут построены в Казани

24.02.2021, 19:00 163 4 prokazan.ru
В наступившем 2021 году в Казани появятся новые детские сады и школы. Строительство будет осуществляться за счет федеральных программ "Демография" и "Стимул". До конца года для юных казанцев откроют свои двери 8 новых садиков и 2 школы. Об этом сообщил на сессии Казгордумы мэр Ильсур Метшин.

Прошлый год также стал продуктивным в части строительства объектов для детей: было построено 9 садиков для дошколят и 3 школы.

С момента старта национальных проектов в Казани появились 125 новых садиков.

"Однако мест все же не хватает, маловато мест", - отметил Метшин. Но связано это, по словам мэра, не с тем, что мало строят. Причина - более приятная: в семьях Казани стало рождаться больше детишек, и это не может не радовать.

Помимо новых дошкольных учреждений, отремонтировано 66 садиков из старого фонда, а также 143 школы. Общая стоимость работ составила более 6 миллиардов рублей.
Сегодня на очереди на ремонт стоят еще 200 детских садов и 27 школ.
Дети Ильсур Метшин Строительство Казань
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комментарии

Димас люблю пивас
0
24 февраля 2021
19:27
Было непросто, но я передернул
Обыватель
0
24 февраля 2021
19:31
Мне товарищ и коллега один хороший сегодня подогнал фотографию со скрытой камеры где Алексей Навальный в плавках возле бассейна в германской клинике! Хочешь продам? Я на нее уже неделю онанирую, весь холодильник себе в попу перепихал уже стремясь пощекотать простату посильнее!
В ответ на комментарий пользователя
Было непросто, но я передернул
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Димас люблю пивас
0
24 февраля 2021
19:36
Если бы я был пассивным передастом, то я однозначно вступил бы в партию Онального и каждую субботу бегал бы в стрингах у вас в штабе. Но я хоть почти импотент, я натурал
В ответ на комментарий пользователя
Мне товарищ и коллега один хороший сегодня подогнал фотографию со скрытой камеры где Алексей Навальный в плавках возле бассейна в германской клинике! Хочешь продам? Я на нее уже неделю онанирую, весь холодильник себе в попу перепихал уже стремясь пощекотать простату посильнее!
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Гараж
0
24 февраля 2021
20:14
О школа! Сколько в этом слове для сердца русского слилось, вот окружён большой участок и ямы вырыты кругом,прораб напившись с полупьяну воротит все вокруг кофшом

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