В наступившем 2021 году в Казани появятся новые детские сады и школы. Строительство будет осуществляться за счет федеральных программ "Демография" и "Стимул". До конца года для юных казанцев откроют свои двери 8 новых садиков и 2 школы. Об этом сообщил на сессии Казгордумы мэр Ильсур Метшин.

Прошлый год также стал продуктивным в части строительства объектов для детей: было построено 9 садиков для дошколят и 3 школы.

С момента старта национальных проектов в Казани появились 125 новых садиков.

"Однако мест все же не хватает, маловато мест", - отметил Метшин. Но связано это, по словам мэра, не с тем, что мало строят. Причина - более приятная: в семьях Казани стало рождаться больше детишек, и это не может не радовать.

Помимо новых дошкольных учреждений, отремонтировано 66 садиков из старого фонда, а также 143 школы. Общая стоимость работ составила более 6 миллиардов рублей.

Сегодня на очереди на ремонт стоят еще 200 детских садов и 27 школ.