Жителей Татарстана на днях огорошило известие о досрочном освобождении Гоши - одного из активных членов ОПГ "29 комплекс", которая держала в страхе не только весь Татарстан, но и всю Россию.

Журналист ProKazan.ru вспомнил историю организованного преступного сообщества и поговорил с исследователем "казанского феномена", чтобы понять, что ожидает республику после освобождения осужденных.

Держат курс на волю

Игорь Буртасов, он же Гоша, был одним из активных "двадцатьдевятников". В 2006 году он был приговорен к 21 году строго режима. Отсидел 15 лет и сейчас вышел на свободу досрочно. Чуть ранее него в тюрьмы отправились еще более 30 членов ОПГ, чтобы зачитать им приговор, пришлось искать помещение. Такое количество подсудимых не мог вместить ни один зал заседаний. В итоге суд проводили в зале физподготовки УВД Советского района Казани.

Сейчас люди, на счету которых десятки убийств, зверских расправ, сотни случаев бандитизма, пакуют свои тюремные чемоданчики и держат курс на волю. И Гоша, по сравнению с некоторыми другими, может показаться ангелом во плоти. К возвращению остальных Татарстану стоит готовиться всерьез.

Буртасов, по сути сдался следствию сам. Хоть он и стоял у самых истоков формирования банды "29 комплекс", хоть и имеет непосредственное отношение ко всем кровавым ужасам, которые творила ОПГ с 1993 по 2001 год в Татарстане, Москве и Московской области, он отошел от дел, что называется, плавно. Начал сильно выпивать, и фактически перестал быть нужным "коллегам по цеху". Явку с повинной написал Гоша сам.

Видимо, рассчитывал, что это поможет ему не отправиться за решетку. Ошибся.

Когда понял, что свободы не видать, на допросе попытался даже выколоть себе глаз шариковой ручкой, но не вышло. И действительно, за что его было оставлять на свободе? Следствие установило, что Гоша был причастен к убийству авторитета Василия Лысых, попавшего в немилость у своих же, а также к убийству бывшего бандита Марата Гарипова. Его зверски забили до смерти на даче, расчленили, закопали в разных местах, а для сокрытия преступления даже поменяли полы в дачном домике, где убивали.

Гоша собственной персоной разрабатывал наравне с другими "мозговитыми", план расправы над Рамилем Валиевым (после раскола в правлении ОПГ "29 комплекс"). Рамиля убили всего одним точным выстрелом из подвала.

Этот "прославленный" браток в ближайшие дни вернется на родину. А что дальше?

В родные края

Ловили членов ОПГ, зародившейся в Татарстане и считавшейся одной их самых опасных банд за всю историю девяностых, по всей стране - планомерно, ровно, жестко. Сажали на большие сроки. Но сейчас сроки подходят к концу, и в родные края (а куда им деваться еще?) устремятся десятки бывших членов "29 комплекса".

Из 37 человек (таково общее количество посаженных в "нулевые" членов ОПГ "29 комплекс") в колониях остается не так уж и много. Уже освободились Гоша и большинство тех, кто в 2006 году получил приговор до 15 лет.

19 лет отсидел наемный убийца высокого класса Руслан Хасьянов. В местах не столь отдаленных был "смотрящим", и, по всей видимости, до последнего оставался самым принципиальным членом ОПГ. Ни на следствии, ни на суде, ни потом киллер Руслан не признал ни одного эпизода из того, что ему вменялось.

Чем на самом деле опасно возвращение "костяка", лидеров ОПГ? Смогут ли они начать нормальную жизнь или снова вернутся к криминальной деятельности? С этим вопросом мы обратились к руководителю сообщества "Казанский феномен" Роберту Гараеву, знающему об ОПГ многое, если не все.

- Думаю, что возвращение их на свободу для нас с вами безопасно. Люди, которые отсидели двадцать лет, будут другими вещами заниматься - адаптироваться, например...

- Каким образом?

- Все по разному - я знаю, что некоторые спиваются, кто-то болеет - это не сахар - двадцать лет сидеть. В основном, живут прошлым, если на воле остались друзья, то могут помочь работу найти. Но вот это представление, что они выйдут из зон и начнут молодежь собирать в банды, оно неверное. Это уже надломленные люди.

- А могут они между собой продолжить сводить давние счеты?

- Всякое может быть...

История банды

"29 комплекс" была создана в Набережных Челнах и название получила по названию района, который контролировала ОПГ. Бандиты проповедовали здоровый образ жизни, были действующими или бывшими спортсменами, в группировке существовал довольно строгий запрет на употребление алкоголя, наркотических веществ, допускалось курение, но лишь изредка. Члены ОПГ посещали спортивные залы, поддерживали себя в отменной физической форме.

Первый лидер "двадцатьдесятников" - Мансур Сафин. Начинала ОПГ с массовых драк, и в раже эмоций как-то не рассчитали сил, и пострадавшие оказались с тяжелыми травмами в больницах. Вот тогда и начались первые "посадки", в тюрьму отправился и сам Мансур Сафин. Отсидка прибавила ему криминального авторитета, но явно не способствовала сохранению лидерского места, и новым главой ОПГ стал Адыган Саляхов (кличка - Алик Большой). Мансура же вскоре убили всего одним автоматным выстрелом.

Алик Большой отличался жестким нравом. Всех, кто попадал в немилость, наказывали жестко, стремительно, беспощадно. В травматологии можно было оказаться всего лишь из-за неосторожного взгляда в адрес Алика.

Сначала ОПГ отвоевала контроль над большинством предприятий Набережных Челнов, а потом смело пошла шагать по Татарстану, получая все новый и новый контроль.

Алик создает триумвират, в который кроме него входят Шурин и Ерёма (Александр Власов и Юрий Ерёменко). Им подконтрольны становятся многие компании, что обеспечивает миллиардные доходы: ТОО "Акбарс", например.

В конце девяностых на просторах родного Татарстана банде становится тесно. Алик перебирается в Москву, и именно тогда укрепляется понятие "казанский феномен": банды из Татарстана сразу становятся влиятельными, опасными, кровавым. Их боятся даже "свои".

В Татарстане остается за главного Рузаль Асадуллин (Рузалик). Он собирает дань с республиканских предприятий и переправляет ее в столицу Алику Большому. Постепенно Рузалик начинает чувствовать себя все смелее, "распускает" ОПГ до неприличия, и еще вчера крепкие ребята начинают пить, употреблять наркотики, воровать средства, которые были предназначены для Алика. Рузалик и сам употребляет, и в итоге оказывается в тюрьме за избиение на срок в 3 года.

На смену Рузалику Алик ставит Рамиля Валеева, и он исправно переправляет прямо в больших мешках деньги в столицу - примерно по 2 миллиона долларов в месяц.

Бывшие товарищи "триумвирата" откалываются от Алика. Так начинается раскол внутри ОПГ.

На скамье подсудимых

Весной 2001 года из мест не столь отдаленных возвращается Рузалик. Он оскорблен, он жаждет мести. Шурин и Ерёма быстро смекнули, что это можно использовать против Алика. В итоге через три месяца убивают Рамиля Валеева, а в сентябре - Яна Гордеева (работал с молодежью, готовил подрастающую смену). Алик срочно назначает нового смотрящего Сергея Андрейченко, но тот, понимая, что будет следующим в списке киллера, добровольно идет на сотрудничество с УБОП. Ему дают статус свидетеля, и он активно выдает убийц, шантажистов, а также порой свои собственные преступления "вешает" на других.

Стартует череда задержаний и арестов. Рузалику удается скрываться аж до 2012 года, потом он был пойман и приговорен к 25 годам тюрьмы.

Следствие доказало более двух десятков убийств.

Кого ждать вскоре?

Сегодня в колониях остается около 7 членов ОПГ "29 комплекс". Один из них - Адыган Саляхов. Когда к нему приехали журналисты программы "Честный детектив", интервью не получилось. Саляхов смущался, утверждал, что никого не убивал. А в конце добавил:

"Думаете, что все кончилось? Ничего еще кончилось!". Из 25 лет он отсидел уже почти 20.

Примерно столько же будут в тюрьме и братья Салахиевы. Чуть раньше (на пару лет) на волю выйдут Александр и Михаил Беленко. На очереди на волю стоит и киллер Фарит Хисамутдинов (Хиса).

На родине могут не ждать Юрия Ерёменко. Ерёму упрятали на пожизненный срок, который он отбывает в "Полярной сове".