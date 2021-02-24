Житель Москвы встретил День защитника отечества в больнице с переломом полового органа. Инцидент произошел, когда его возлюбленная решила поздравить мужчину.

Партнерам около 40 лет, они вместе не так давно, но в планах у них пожениться. Утро 23 февраля не предвещало ничего дурного: женщина интимом решила поздравить мужчину с праздником, но в процессе ему стало очень больно. Орган опух и посинел, паре стало уже не до постельных утех.

Спасти ситуацию возлюбленные пробовали, прикладывая к травмированному месту лед, однако это не дало результатов. Мужчина и женщина в итоге отправились в больницу. Врачам предстоит убрать гематому и кровотечение, а результатом перелома может стать искривление или потеря потенции.

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