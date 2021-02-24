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Поздравление от возлюбленной на 23 февраля закончилось для мужчины переломом полового органа

24.02.2021, 07:01 725 2 prokazan.ru

Житель Москвы встретил День защитника отечества в больнице с переломом полового органа. Инцидент произошел, когда его возлюбленная решила поздравить мужчину.

Партнерам около 40 лет, они вместе не так давно, но в планах у них пожениться. Утро 23 февраля не предвещало ничего дурного: женщина интимом решила поздравить мужчину с праздником, но в процессе ему стало очень больно. Орган опух и посинел, паре стало уже не до постельных утех. 

Спасти ситуацию возлюбленные пробовали, прикладывая к травмированному месту лед, однако это не дало результатов. Мужчина и женщина в итоге отправились в больницу. Врачам предстоит убрать гематому и кровотечение, а результатом перелома может стать искривление или потеря потенции. 

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комментарии

Горожанин
0
24 февраля 2021
07:20
Ну теперь она обязана выйти за него замуж. Таким он не нужен даже Аге с его командой.
Горожанин
0
24 февраля 2021
07:57
Зубы надо чистить.

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