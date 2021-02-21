В рамках проводимой программы капитального ремонта все казанские жилые дома должны быть оснащены приборами погодного регулирования. Об этом рассказал журналистам первый заместитель главы Минстроя республики Татарстан Алексей Фролов.

На сегодняшний день, по словам чиновника, такие приборы установлены только в половине домов Казани, да и то - по примерным подсчетам.

Финансирование будет осуществляться в рамках программы капитального ремонта за счет средств, которые жители собирают на это.

Прибор погодного регулирования - современный узел, который регулирует температуру жидкости в системе отопления в зависимости от погоды за окном. В холода жители не замерзнут, а в теплые дни им не будет жарко и не придется переплачивать за энергоноситель. Прибор экономит ресурсы, а также существенно уменьшает цифры в платежках потребителей коммунальных услуг.

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