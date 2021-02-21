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Фото: tnv.ru

Все жилые дома в Казани планируется оснастить приборами погодного регулирования

21.02.2021, 06:00 30 1 prokazan.ru
В рамках проводимой программы капитального ремонта все казанские жилые дома должны быть оснащены приборами погодного регулирования. Об этом рассказал журналистам первый заместитель главы Минстроя республики Татарстан Алексей Фролов.
 
На сегодняшний день, по словам чиновника, такие приборы установлены только в половине домов Казани, да и то - по примерным подсчетам.
 
Финансирование будет осуществляться в рамках программы капитального ремонта за счет средств, которые жители собирают на это.
 
Прибор погодного регулирования - современный узел, который регулирует температуру жидкости в системе отопления в зависимости от погоды за окном. В холода жители не замерзнут, а в теплые дни им не будет жарко и не придется переплачивать за энергоноситель. Прибор экономит ресурсы, а также существенно уменьшает цифры в платежках потребителей коммунальных услуг.

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комментарии

Ага
0
21 февраля 2021
06:29
Предлагаю сделать так, чтобы дома у либероидного скота врагов народа нац предателей и пятой колонны живущей на деньги навального сороса и сбу зимой было всегда холодно как в гробу а летом всегда жарко как на сковородке и чтобы там никогда не убирали ахахах

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