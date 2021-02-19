На 19 февраля в Татарстане зарегистрировано еще три смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли двое мужчин 71 и 69 лет и 80-летняя женщина. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 313 летальных случаев от последствий вируса.

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