Ночью 19 февраля в одной из квартир в Зеленодольске обнаружили тело 67-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя девушка. Она дала признательные показания. По версии следствия, 18 февраля погибший пригласил в гости трех женщин. В ходе застолья с алкоголем, у мужчины с одной из женщин произошла ссора. В результате она нанесла ему множественные удары по разным частям тела», - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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