В Ленинградской области произошло дикое убийство. Расчлененное тело сотрудницы одного из банков нашли в пакетах в лесу. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК России.

«Установлено, что 64-летний мужчина и женщина выпивали в частном доме. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил ее по голове, а после убийства вывез расчлененное тело в пакетах. На данный момент мужчина уже дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - говорится в сообщении.

Оказывается, мужчина испугался, когда женщина упала на пол и не подавала признаков жизни, поэтому разрубил ее и вывез. Женщину искали с 7 февраля.

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