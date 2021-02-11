На 11 февраля в Татарстане зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 29 человек в больнице, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших трое детей до 18 лет, семь человек в возрасте до 30 лет, 19 человек до 50 лет, 14 человек до 60 лет, 17 человек до 70 лет, 10 человек до 80 лет, четыре человека до 90 лет и один человек старше 90 лет.

В Казани выявили 18 случаев коронавируса, в Набережных Челнах 13 случаев и 11 случаев в Нурлатском районе, в остальных населенных пунктах до 7 случаев.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 16 954 случая заражения коронавирусом, 13 549 человек выздоровели, 122 за сутки.

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