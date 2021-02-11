Наверх

Новости Казани и РТ

09:32, сегодня
В Казани месяц разыскивают 30-летнего мужчину с черной сумкой
10:53, сегодня
В детском саду в Казани произошло короткое замыкание
10:16, сегодня
«Тут только на саночках кататься!»: жители Казани жалуются на скользкий тротуар на улице Вишневского
09:00, сегодня
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
09:00, сегодня
Жителей Казани будут прививать от коронавируса в торговом центре
08:37, сегодня
«Боролись за каждого пассажира на остановке»: казанцы в соцсетях ностальгируют по маршруткам
07:33, сегодня
Два региона России отменили масочный режим
06:00, сегодня
«Откуда такое наплевательское отношение к людям?»: жительница Казани жалуется на водителей автобусов
02:00, сегодня
В Казани мужчину без 400 тысяч рублей оставил брат его жены

01:00, сегодня
В мэрии Казани рассказали, сколько горожан ездят в транспорте без масок
00:00, сегодня
Исследование: курьерам в Казани готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц
20:39, 10.02.2021
Решили выяснить, кто был главнее в тюрьме: в Татарстане мужчина едва не убил приятеля во время ссоры
19:37, 10.02.2021
В Казани предложили убрать кондукторов из транспорта и заменить их терминалами
17:58, 10.02.2021
19 чиновников в Татарстане скрыли данные о доходах и расходах
17:37, 10.02.2021
«Служба отлова не нашла животных»: в мэрии Казани прокомментировали ситуацию с бродячими собаками
17:30, 10.02.2021
Жительница Челнов занялась любовью с братом сожителя, а утром нашла его мертвым
16:28, 10.02.2021
Мужчина в Татарстане хотел изнасиловать соседку под предлогом оказания медицинской помощи его жене
16:26, 10.02.2021
Президент Татарстана: «Отмена масочного режима – неправильное решение»
15:52, 10.02.2021
На выходных в Татарстане ожидается резкое потепление и дождь
15:48, 10.02.2021
«Агина мэр Челнов»: Агина Алтынбаева стала героиней карикатур и рассказала, что бы изменила в городе
15:04, 10.02.2021
Роспотребнадзор Татарстана раскритиковал решение властей Удмуртии об отмене масочного режима
14:14, 10.02.2021
«Куда едешь?»: в Казани столкнулись краснобус и троллейбус
13:52, 10.02.2021
«Они должны ездить бесплатно»: детей без билетов запретили высаживать из общественного транспорта
12:41, 10.02.2021
Tele2 удвоила доход big data от внешних заказчиков
12:40, 10.02.2021
Выздоровевших больше, чем заболевших: оперштаб Татарстана рассказал о статистике по коронавирусу
12:19, 10.02.2021
«Сердце останавливалось два раза»: Врачи РКБ в Казани провели операцию на сердце молодой женщине
11:48, 10.02.2021
Рустам Минниханов утвердил даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Татарстане
11:35, 10.02.2021
Элвин Грей опубликовал видео, где он лежит под капельницей
11:27, 10.02.2021
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
11:27, 10.02.2021
Трагедия в Самаре: две школьницы выпали с 16 этажа, они погибли
10:59, 10.02.2021
В домах Авиастроительного района Казани отключат воду на сутки
10:10, 10.02.2021
Погоня в Казани: сотрудники ГИБДД ловили пьяного водителя в Приволжском районе
09:40, 10.02.2021
В соседнем с Татарстаном регионе отменили масочный режим
09:26, 10.02.2021
Стало известно о пострадавших и предварительной причине ночного пожара в Нижнекамске
09:00, 10.02.2021
Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке
08:59, 10.02.2021
Из горящей многоэтажки в Нижнекамске пожарные спасли 14 человек
08:43, 10.02.2021
Соцсети: в Казани пьяный водитель иномарки протаранил автомобиль на дороге
07:47, 10.02.2021
Казанские хирурги удалили 14-летней девочке опухоль объемом 6 литров
06:15, 10.02.2021
Морозы продолжаются: синоптики пообещали 10 февраля в Татарстане до -32 градусов
05:15, 10.02.2021
Повторно сел пьяным за руль: в Татарстане осудили мужчину, который сбил пешехода
01:15, 10.02.2021
Татарстанское отделение КПРФ подало заявку на проведение митинга
00:15, 10.02.2021
Тяжелобольному мальчику из Казани отказываются давать положенную квартиру
20:07, 09.02.2021
Маршрут сразу двух троллейбуса №3 и автобуса №70 изменят в Казани до конца мая
19:27, 09.02.2021
На круглом столе в общественной палате Татарстана антипрививочники устроили скандал
18:10, 09.02.2021
Женщина из Челнов попала под суд из-за призывов к нарушению территориальной целостности России
17:51, 09.02.2021
Билайн отменил плату за дополнительные номера на семейных тарифах
17:47, 09.02.2021
Молодая женщина и пенсионерка скончались от коронавируса в Татарстане
17:31, 09.02.2021
Жители Татарстана, родственники которых перенесли инфаркт, могут бесплатно пройти генетический тест
17:15, 09.02.2021
Агина Алтынбаева: мой братишка поджег автобус в Челнах
16:37, 09.02.2021
Не митинг, а флешмоб: Штаб Навального предлагает выйти на улицу с фонариками
16:13, 09.02.2021
Прокуратура проверит батутный центр в Казани, где трое детей получили серьезные травмы
15:54, 09.02.2021
Инспекторы ДПС в Челнах спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
14:31, 09.02.2021
Yota для любви: мобильный оператор обнуляет трафик для знакомств
14:14, 09.02.2021
Малышке из Казани нужна сложная операция в США: она перенесла инсульт, пять операций и тромбоз
13:33, 09.02.2021
Смертность в Татарстане за год выросла на 27%
12:31, 09.02.2021
Семья педофилов изнасиловала своего полуторагодовалого ребенка и засняла это на видео
12:26, 09.02.2021
В транспортной полиции прокомментировали сообщение о минировании аэропорта Казань
12:12, 09.02.2021
Несколько ДТП с «перевертышами» засняли сегодня в Казани
11:37, 09.02.2021
Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой
11:37, 09.02.2021
Прозак SNS Smart Powders
11:30, 09.02.2021
Жители Казани наблюдали редкое природное явление - гало
11:01, 09.02.2021
Бармен из Казани рассказал, что пьют россияне и иностранцы
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
10:25, 09.02.2021
Следком возбудил уголовное дело из-за жалоб на отсутствие дорог в поселке под Челнами
09:50, 09.02.2021
По итогам двух митингов в Казани в поддержку Навального в суд поступило 590 дел участников
09:09, 09.02.2021
Под Казанью из-за гололедицы произошло серьезное ДТП
09:05, 09.02.2021
ВТБ запустил чат-бот в Telegram
08:36, 09.02.2021
«Цену завысили в три раза»: казанцы продолжают жаловаться на высокие цены на такси
07:30, 09.02.2021
Судье из Татарстана вынесли предупреждение за ссору с охранниками в клубе
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
05:30, 09.02.2021
Перевозчики Татарстана заявили, что тахографы усугубят проблему с графиком общественного транспорта
17:57, 08.02.2021
Мужчина убил знакомого, попросившего его перестать пьянствовать, а затем напал на полицейского
16:13, 08.02.2021
Накачал наркотиками и изнасиловал: в Татарстане мужчину подозревают в надругательстве над женой
14:48, 08.02.2021
В Челнах возбудили уголовное дело после трагической гибели рабочего на стройке
11:29, 08.02.2021
Мужчина застрелил обидчика из винтовки из-за обидного комментария в соцсетях
11:08, 08.02.2021
Оказался на грани жизни и смерти: переживший коронавирус челнинец рассказал о борьбе с болезнью
09:55, 08.02.2021
Женщина из Челнов подожгла дверь квартиры возлюбленного
20:12, 07.02.2021
Челнинец по телефону заявил, что хочет взорвать жилой дом
17:51, 07.02.2021
Покойника нашли по запаху: в челнинской квартире обнаружили труп мужчины
14:56, 07.02.2021
На стройке в Челнах погиб рабочий, упав с высоты
17:51, 05.02.2021
Мужчина насиловал свою падчерицу и фотографировал ее голой
16:52, 05.02.2021
Агину Алтынбаеву оштрафовали на 18 тысяч за участие в челнинской акции против задержания Навального
14:21, 05.02.2021
Отец-сектант убил своего сына во время ритуала и не сел за это в тюрьму
11:41, 05.02.2021
«Будь ты мужиком»: скандальная челнинка Агина Алтынбаева избежала «уголовки» за избиение соседа
10:33, 05.02.2021
Насмерть засыпало сахаром: в страшном столкновении трех «КАМАЗов» под Челнами погиб водитель
17:42, 04.02.2021
В Татарстан скоро вернутся 30-градусные морозы
Фото: скриншот видео

«Тут только на саночках кататься!»: жители Казани жалуются на скользкий тротуар на улице Вишневского

11.02.2021, 10:16 42 1 prokazan.ru

В Казани жители продолжают жаловаться на скользкие дорожки, но тротуар на улице Вишневского удил особенно. Судя по видео, которое выложила недовольная жительница, по такому тротуару только катиться на ледянке или санках.

«На месте тротуара на улице Вишневского появилась самая настоящая трасса для бобслея. Без ледянок и ботинок с шипами сюда лучше не соваться. Ну и как тут под горку ходить? Это называется они дорожку почистили», - говорит девушка в ролике.

В комментариях пользователям остается только шутить.

«Берёшь пакет, садишься на него и вперёд и с песней. С ветерком так сказать»

«Это хорошо еще отбойник есть, а то сразу на дорогу выкатишься»

«На сумку садишься и алга»

«Такие трассы для бобслея по всему городу кроме Кремлевской, а администрация только награды друг другу раздаёт, да должности вышестоящие...»

К другим новостям: 

- "Боролись за каждого пассажира на остановке": казанцы в соцсетях ностальгируют по маршруткам. О чем вспоминают горожане.

- "Откуда такое наплевательское отношение к людям:": казанцы продолжают жаловаться на водителей автобусов. Что на этот раз.

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В детском саду в Казани произошло короткое замыкание
В Казани месяц разыскивают 30-летнего мужчину с черной сумкой
Жителей Казани будут прививать от коронавируса в торговом центре
«Боролись за каждого пассажира на остановке»: казанцы в соцсетях ностальгируют по маршруткам
19 чиновников в Татарстане скрыли данные о доходах и расходах
«Служба отлова не нашла животных»: в мэрии Казани прокомментировали ситуацию с бродячими собаками
Президент Татарстана: «Отмена масочного режима – неправильное решение»
На выходных в Татарстане ожидается резкое потепление и дождь
Роспотребнадзор Татарстана раскритиковал решение властей Удмуртии об отмене масочного режима
«Куда едешь?»: в Казани столкнулись краснобус и троллейбус
Выздоровевших больше, чем заболевших: оперштаб Татарстана рассказал о статистике по коронавирусу
«Сердце останавливалось два раза»: Врачи РКБ в Казани провели операцию на сердце молодой женщине
Рустам Минниханов утвердил даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в Татарстане
Трагедия в Самаре: две школьницы выпали с 16 этажа, они погибли
В домах Авиастроительного района Казани отключат воду на сутки
Погоня в Казани: сотрудники ГИБДД ловили пьяного водителя в Приволжском районе
Морозы продолжаются: синоптики пообещали 10 февраля в Татарстане до -32 градусов
Повторно сел пьяным за руль: в Татарстане осудили мужчину, который сбил пешехода
Татарстанское отделение КПРФ подало заявку на проведение митинга
Тяжелобольному мальчику из Казани отказываются давать положенную квартиру
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
11 февраля 2021
11:19
Вот что было хороше при прежнем мэре- дороги всегда были чистые. Такого ужаса не помню, по крайней мере в Вахитовском районе.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:48, 10.02.2021
Мужчина напал с ножом на жену, ранил сына и покончил с собой
15:55, 06.02.2021
«А где хоронить?»: жительница Екатеринбурга привезла гроб с телом матери к администрации города
11:00, 05.02.2021
«Хвойно-жемчужные ванны и горный воздух»: где казанцы могут отдохнуть этой зимой
18:21, 03.02.2021
Сотрудники пожарной охраны пожаловались на начальника, который требовал ухи и водки
20:24, 30.01.2021
«Курица, зелень и вперед!»: мужчина готовил шашлык на Вечном огне
17:54, 30.01.2021
Врач Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от умершего человека
11:10, 30.01.2021
Судмедэксперт в ходе конфликта расстрелял обидчика
12:56, 28.01.2021
«Нарисую на снегу *** положенный на вас на всех»: депутат КПРФ попал в скандал из-за видео в Тик-Ток
20:38, 25.01.2021
Мужчина насмерть замерз в лесу из-за того, что полиция мешала волонтеру вести поиски
18:58, 24.01.2021
Женщина в Башкирии погибла, спускаясь по самодельной канатной дороге
12:59, 24.01.2021
Ученые рассказали о проблемах с кожей, которые провоцирует коронавирус
17:57, 20.01.2021
«Ударил молотком по голове»: суд оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве школьницы
14:03, 20.01.2021
Роспотребнадзор предупредил о скором нашествии тараканов в квартиры
12:39, 15.01.2021
Водитель Газели на территории садика сбил двух малышей
10:34, 09.01.2021
Малышева рассказала об эффективности вакцины и том, кому делать ее жизненно необходимо
11:13, 07.01.2021
«Я б людей в офисы не выпускал»: врач объяснил, почему вакцинация в России может быть неэффективна
16:29, 06.01.2021
Ученые назвали самые худшие последствия коронавируса, которые могут длиться полгода
10:12, 06.01.2021
«Умирала страшно»: неизвестные вспороли живот и выстрелили в глаз собаке в Башкирии
20:36, 04.01.2021
Собаки растерзали 11-летнего мальчика, пока мама праздновала Новый год
13:57, 04.01.2021
Электрокабель взорвался прямо под ногами ребенка с родителями в Петербурге: видео
09:45, 04.01.2021
«В мире переломится ситуация»: инфекционист рассказала, когда ждать улучшения ситуации с COVID-19
18:52, 03.01.2021
Врач объяснил, с чем связано снижение статистики по коронавирусу в первые дни нового года
11:11, 03.01.2021
Инфекционист рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса
17:57, 02.01.2021
Отец избил пасынка и босого запер в неотапливаемом гараже
18:23, 31.12.2020
Специалист рассказал, как можно защититься от коронавируса зимой
11:16, 30.12.2020
Эксперт ВОЗ назвал главную цель коронавируса
20:07, 27.12.2020
Ученые раскрыли воздействие нового штамма коронавируса на детей
09:20, 27.12.2020
Вирусолог Центра Гамалеи рассказал, стоит ли опасаться нового штамма коронавируса из Британии
19:31, 26.12.2020
Женщина собирала деньги на похороны своего живого маленького сына
10:59, 26.12.2020
Морозы могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса в регионах
15:06, 23.12.2020
Неизвестный на остановке в Башкирии зарезал кондуктора
20:23, 19.12.2020
Ученые объяснили, в каких случаях у здорового человека могут подтвердить коронавирус
13:22, 19.12.2020
Учёные раскрыли опасность повторного использования масок
19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее