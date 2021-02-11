В Казани жители продолжают жаловаться на скользкие дорожки, но тротуар на улице Вишневского удил особенно. Судя по видео, которое выложила недовольная жительница, по такому тротуару только катиться на ледянке или санках.

«На месте тротуара на улице Вишневского появилась самая настоящая трасса для бобслея. Без ледянок и ботинок с шипами сюда лучше не соваться. Ну и как тут под горку ходить? Это называется они дорожку почистили», - говорит девушка в ролике.

В комментариях пользователям остается только шутить.

«Берёшь пакет, садишься на него и вперёд и с песней. С ветерком так сказать»

«Это хорошо еще отбойник есть, а то сразу на дорогу выкатишься»

«На сумку садишься и алга»

«Такие трассы для бобслея по всему городу кроме Кремлевской, а администрация только награды друг другу раздаёт, да должности вышестоящие...»

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