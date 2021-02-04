Жуткая трагедия разыгралась накануне в Перми. Там мужчина зарезал мать своих детей и ее отца.

Убийство произошло в Дзержинском районе города вечером 3 февраля. Во дворе одной из многоэтажек было найдено тело мужчины, а в квартире дома - тело женщины. Вскоре задержали и подозреваемого - им оказался сожитель убитой. Подробности происшествия опубликовал портал progorod59.ru.

Местные жители рассказали изданию, что семья была из Таджикистана, вместе они жили давно, у пары было двое детей и женщина вынашивала третьего. Мужчина обезглавил мать своих детей, по словам очевидцев, кровь просочилась на этаж ниже.

"Говорят, отец подозреваемого был странным. По слухам, он знал, что сын хочет сделать, но не остановил его. Как давно и почему он вынашивал это преступление, я не знаю. Но что бы женщина не сделала, он не имел права так поступать", - рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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