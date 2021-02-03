В Казани в одной из квартир по улице Дементьева обнаружили тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По подозрению в совершении преступления задержали 47-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания. Оказалось, сожительница подозреваемого встретила на улице знакомого потерпевшего и пригласила в гости. После они выпивали, подозреваемый ушел спать, а женщина и погибший ушли за выпивкой. По дороге они встретили знакомую, вернулись домой, и продолжили застолье. Проснувшись, подозреваемый сделал замечание из-за шума, началась словесная перепалка. В итоге хозяин квартиры несколько раз ударил ножом гостя», - говорится в сообщении.

Женщина сразу вызвала экстренные службы, но к приезду медиков, потерпевший скончался. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

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