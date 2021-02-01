В Казани 3 по 8 февраля на нескольких улицах изменится организация движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Изменения связаны с проведением спартакиады специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

Так, с 06:00 3 февраля до 00:00 8 февраля будут ограничены остановка и стоянка транспорта по обеим сторонам улицы Нижняя, на участке от пересечения с улицей Красикова до пересечения с улицей Железнодорожников, а также по обеим сторонам улицы Футбольная, на участке от пересечения с улицей Железнодорожников до пересечения с улицей Уссурийская.

5 февраля с 06:00 до 22:00 закроют движение машин по обеим сторонам улицы Кремлевская, на участке от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с проездом Шейнкмана и площадью Первого Мая.

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