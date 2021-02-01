На очередной пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала запрос духовного управления мусульман региона раскрыть состав вакцины от коронавируса.

«Это первый необычный запрос в части проверки вакцины на халяль. Но необходимо отметить, что запрос направлен в тот институт, который разрабатывал вакцину и которое компетентно в подготовке ответа. Комментария от нашей части не стоит ждать, поскольку это компетенция того изготовителя, которое данную вакцину разработало», — отметила Любовь Геннадьевна.

Напомним, 29 января стало известно, что ДУМ Татарстана попросило проверить вакцины от коронавируса на халяльность. Что будет, если там обнаружат запрещенные компоненты.

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