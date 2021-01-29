Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников ОПГ в возрасте от 23 до 28 лет. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, и отмывание денег в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, в ноябре 2018 года неустановленное лицо создало ОПГ в целях незаконного сбыта наркотиков и психотропных веществ в Татарстане. В нее вошли 10 обвиняемых и другие неустановленные лица. Они получали крупные партии веществ перевозили их в Казань, расфасовывал и сбывали через тайники-закладки. В октябре 2019 года деятельность группы была пресечена. Из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотиков», - говорится в сообщении.

Также одному из фигурантов предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении самодельного пистолета. Еще один участник обвиняется в отмывании 28,3 млн рублей. Большинство обвиняемых частично признали вину, все находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в Пестречинский районный суд Татарстана.

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