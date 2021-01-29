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«Колбасит не по-детски»: водителя, который танцевал на дороге под Казанью, могут лишить прав

29.01.2021, 15:33 152 0 prokazan.ru

Под Казанью сотрудники ГИБДД задержали неадекватного водителя. Об этом сообщается на странице Госавтоинспекции по городу. Ранее в отдел поступила информация о водителе в Новых Салмачах, который танцевал, кричал и вел себя неадекватно на проезжей части, тем самым создавал пробку.

«Прибыв по адресу, сотрудники задержали мужчину, он был в невменяемом состоянии. При этом он не был пьян. Его доставили в больницу, для медосвидетельствования, молодой человек проходить процедуру отказался»,- говорится в сообщении.

По данному факту был составлен административный материал, машину мужчины увезли на спецстоянку. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения сообщать о нетрезвых водителях.

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ГИБДД Татарстан Казань Общество
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