Под Казанью сотрудники ГИБДД задержали неадекватного водителя. Об этом сообщается на странице Госавтоинспекции по городу. Ранее в отдел поступила информация о водителе в Новых Салмачах, который танцевал, кричал и вел себя неадекватно на проезжей части, тем самым создавал пробку.

«Прибыв по адресу, сотрудники задержали мужчину, он был в невменяемом состоянии. При этом он не был пьян. Его доставили в больницу, для медосвидетельствования, молодой человек проходить процедуру отказался»,- говорится в сообщении.

По данному факту был составлен административный материал, машину мужчины увезли на спецстоянку. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения сообщать о нетрезвых водителях.

К другим новостям:

- Все условия за полмиллиона рублей: в Татарстане появилась самая "дорогая" вакансия. Что нужно делать и куда ехать.

- "Угроза общественному порядку": в МВД вновь предупреждают жителей о наказании за участие в митингах.