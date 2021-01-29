В Татарстане в субботу, 30 января, по прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«С 06:00 30 января до 18:00 в Казани и республике местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также сильный южный ветер порывами 15-18 м/с», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция по Татарстану призывает водителей быть внимательными и осторожными при движении, выезжать на загородные трассы только в случае острой необходимости, не совершать резких маневром и держать безопасную дистанцию.

Так, по данным сервиса «Яндекс погода», днем в субботу ожидается −2…−1 градус, ночью −4…−2 градуса, снег.

В воскресенье, 31 января, днем 0…+1 градус, ночью −1…0 градусов, снег.

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