Наверх

Новости Казани и РТ

15:29, сегодня
«Вышли за любовь и свободу»: как в Казани прошли протесты сторонников Алексея Навального
17:22, сегодня
Трое мужчин в Татарстане умерли от коронавируса, одному из них не было и 50 лет
16:48, сегодня
Пьяный мужчина на каршеринге устроил гонки с полицейскими в Казани
14:46, 22.01.2021
«Хочу здесь и сейчас»: топ самых выгодных кредитных карт, которые доступны казанцам
16:26, сегодня
Умер экс-глава Управления Государственной противопожарной службы МВД Татарстана Исхак Низамутдинов
14:23, сегодня
Спасатели эвакуировали сноубордиста, который рухнул с высокого склона в Татарстане
13:54, сегодня
Правительство РФ даст Татарстану деньги для сдерживания роста цен на хлеб
11:21, 22.01.2021
Работа в Казани: холдинг RNTI в поиске менеджера по продажам, возможна удаленная работа
13:19, сегодня
В аварии на трассе в Татарстане погиб четырехмесячный младенец
12:08, сегодня
Девятилетного мальчика задержали на митинге в поддержку Навального
10:41, сегодня
«Желаю всем доехать до дома»: на трассе в Татарстане видимость «близка к нулю»
09:16, сегодня
Участники митинга в поддержку Навального в Казани недовольны: «Все было плохо организовано»
08:20, сегодня
Студентов в Татарстане грозятся отчислить за участие в митингах Навального - возможно ли это
07:55, сегодня
Конкурс на дизайн второй ветки метро объявлен в Казани: победитель получит деньги
06:00, сегодня
Ядовитый паук «Черная вдова» теперь и в Татарстане: пострадали уже двое
05:00, сегодня
В Татарстане стало известно сразу о четырех летальных случаях в результате ковида
04:00, сегодня
В Татарстане стало больше детей, заражающихся ковидом за сутки
01:00, сегодня
Тела трех татарстанцев-вахтовихов найдены в Пермском крае
20:37, 23.01.2021
«Ловят всех, кто бежит»: в Казани силовики продолжают задержания с помощью силы - видео
19:16, 23.01.2021
Задержания на Черном озере и журналисты в автозаке: как заканчивается митинг Навального в Казани
18:41, 23.01.2021
37 человек были задержаны в Набережных Челнах во время митинга в поддержку Алексея Навального
17:26, 23.01.2021
В казанском автобусе прямо во время движения загорелась кабина водителя
16:18, 23.01.2021
«Мы идем к дому Минниханова»: в Казани протестующие вышли на проезжую часть - митинг продолжился
15:29, 23.01.2021
«Путин, уходи!»: в Казани завершился митинг в поддержку Алексея Навального - видео
14:51, 23.01.2021
В Казани задержали более десятка журналистов, освещавших митинг в поддержку Алексея Навального
13:51, 23.01.2021
В Казани на митинге в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
13:25, 23.01.2021
В Казани перекрыли станцию метро «Площадь Габдуллы Тукая» перед началом митинга Навального
12:11, 23.01.2021
В Казани к центру города начала стягиваться полиция с автозаками
12:00, 23.01.2021
ВТБ: в 2021 году половина безналичных платежей будет осуществляться смартфонами
11:26, 23.01.2021
«Автобусники бешенные»: в Казани столкнулись четыре автомобиля и автобус
10:51, 23.01.2021
Якутск, Владивосток, Хабаровск: утро в России началось с задержаний на митингах Навального
09:58, 23.01.2021
«Растет число госпитализаций»: в ВОЗ объяснили повышенную смертность «британского» штамма ковида
09:07, 23.01.2021
В Набережных Челнах нашли пропавшую 9-летнюю девочку
08:38, 23.01.2021
В Казани девятый месяц не могут найти родственников потерявшейся бабушки: она живет в больнице
07:34, 23.01.2021
В мире зафиксированы первые случаи смерти после вакцины от коронавируса
07:00, 23.01.2021
«Выметайся на улицу с сыном-инвалидом»: у жителей Татарстана пытаются отобрать соципотечное жилье
06:15, 23.01.2021
Новый поворот: волонтеры в Казани заметили ряженых «старушек»-попрошаек
05:15, 23.01.2021
Суд назначил лейблу Элвина Грея штраф за нарушение антиковидных мер на концерте в Казани
02:15, 23.01.2021
Не изменяя традициям: вечером в Казани горел очередной трамвай
00:15, 23.01.2021
Очевидцы: в Казани на Баумана упала еще одна новогодняя иллюминация
19:35, 22.01.2021
«Нос буквально висел»: в Кинешме 9-летнего мальчика растерзала собака
19:03, 22.01.2021
Пропавшую почти неделю назад в Татарстане 13-летнюю девочку нашли в Волжске
17:36, 22.01.2021
Женщина в Казани хотела украсть духи, а попалась с наркотиками
17:14, 22.01.2021
В Татарстане потеплеет до +3 градусов и пройдет дождь
16:37, 22.01.2021
Появились подробности гибели двух рабочих при взрыве нефтяного предприятия в Татарстане
16:10, 22.01.2021
Дети учатся при +11 градусах: сторож школы пожаловался на холод в помещении
15:39, 22.01.2021
Доцента челнинского филиала КФУ осудили за получение взяток от студентов
15:34, 22.01.2021
Мужчина в Казани врезался в чужую машину и избил водителя
14:51, 22.01.2021
Tele2 проанализировала необычные обращения в службу поддержки в Новый год
14:42, 22.01.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще месяцев жители Татарстана не снимут маски
14:01, 22.01.2021
Криминал стремится в периферию: в прокуратуре Татарстана рассказали о результатах борьбы С ОПГ
13:42, 22.01.2021
В Челнах женщина трое суток прожила с трупом соседки по малосемейке
12:49, 22.01.2021
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году
12:45, 22.01.2021
На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, есть погибшие
12:23, 22.01.2021
Заболеваемость не растет, вакцинация активизируется: что известно о ситуации с COVID-19 в Татарстане
11:53, 22.01.2021
Угрожал шприцом: в Челнах вынесли приговор мужчине за дерзкие ограбления офисов МФО
11:51, 22.01.2021
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил об обострении криминогенной обстановки в республике
11:07, 22.01.2021
«Я обнимала их месяц назад»: женщина выпрыгнула из окна на пожаре, спасла дочь и погибла сама
10:50, 22.01.2021
Дальнобойщик из Челнов заплатил проститутке, но остался без желаемого
10:22, 22.01.2021
«Просим не поддаваться на провокации»: МВД Татарстана опубликовало предупреждение о 23 января
10:09, 22.01.2021
В Челнах молодой водитель не уступил дорогу и врезался в иномарку, есть пострадавшие
10:06, 22.01.2021
ВТБ в Татарстане выдал более 8 млрд рублей по ипотеке с господдержкой
09:17, 22.01.2021
«А что так можно было?»: утром в Казани заметили водителя, который ехал по трамвайным путям
08:48, 22.01.2021
Появились подробности смертельного ДТП на трассе Татарстана
08:15, 22.01.2021
«Естественный отбор»: в Казани водители продолжают катать пассажиров на привязанных тюбингах
07:50, 22.01.2021
Прокуратура Татарстана просит по 9 лет для экс-сотрудника Росгвардии и сообщника за изнасилование
07:00, 22.01.2021
Маленький укол для человека, большой для человечества: как я вакцинировался от коронавируса в Казани
06:15, 22.01.2021
«Я тут еле живая»: в Казани девушку серьезно травмировало дверями в автобусе
05:15, 22.01.2021
«Пусть до весны стоит»: жители Казани насмехаются над водителем, который застрял на трамвайных путях
01:15, 22.01.2021
Шесть семей, оставшихся без жилья из-за пожара, вынуждены искать правду через Первый канал
00:15, 22.01.2021
Неизвестный в Татарстане призывал в соцсетях к массовым беспорядкам, его ищут
21:04, 21.01.2021
Скончался кот Тишка, которого на пожаре в Татарстане откачали спасатели и бросили хозяева
19:49, 21.01.2021
«Ложилась к собакам, прижимая их к себе»: в доме без света и тепла жила пенсионерка и 15 собак
17:16, 21.01.2021
Полицейские заживо сожгли задержанного и забили его молотком
15:48, 21.01.2021
В Челнах водитель «Мерседеса» протаранил шесть машин и умер в карете скорой помощи
14:47, 21.01.2021
Челнинские врачи спасли жизнь диабетику с тяжелой формой коронавируса
12:55, 21.01.2021
В Челнах телефонные мошенники смогли обмануть сотрудницу банка, а престарелую бабушку - нет
11:57, 21.01.2021
Соцсети: на одном из заводов Челнов вспыхнул пожар
10:16, 21.01.2021
В Челнах создали движение против тарифов за ЖКХ
15:55, 20.01.2021
Житель Челнов отсудил 20 тысяч у хозяйки собаки, которая укусила ребенка
11:59, 20.01.2021
За спаивание девочки житель Татарстана будет убирать снег на улицах
10:33, 20.01.2021
Водитель автобуса насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Татарстане
18:09, 19.01.2021
Ученые нашли часы, которые могут выявить коронавирус на неделю до появления новых симптомов
17:03, 19.01.2021
Прокуратура не нашла нарушений в челнинской школе, где собирали деньги за сдачу пробных экзаменов
15:34, 19.01.2021
В Челнах спасли собаку, которая была замурована в фундаменте дома
14:02, 19.01.2021
«Разрежу на мелкие кусочки и сожгу»: 16-летнюю девушку обвиняют в жестоком убийстве матери
12:41, 19.01.2021
Гостям не рады: молодой челнинец жестоко избил мужчину, приехавшего из Нижнекамска
11:26, 19.01.2021
В Челнах девочка-подросток попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу
Фото скриншот с видеозаписи tatarstan24.tv

Пьяный мужчина на каршеринге устроил гонки с полицейскими в Казани

24.01.2021, 16:48 85 1 prokazan.ru

На улице Короленко в Казани задержали нетрезвого водителя каршерингового автомобиля. Прежде чем остановиться, мужчина устроил гонки от полиции. 

Накануне ночью внимание полицейских привлек "Фольксваген", принадлежащий сервису аренды машин. Автомобиль так резко развернулся перед экипажем ГИБДД, что чуть не вылетел с дороги. Правоохранители пытались остановить машину, но водитель проигнорировал требования и пытался удрать от полиции. 

Когда его все-таки задержали, от него явно пахло алкоголем. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав, сообщает tatarstan24.tv. 

Читайте также:

В Татарстане на трассе произошла жуткая авария, погиб ребенок

ГИБДД Дороги Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Умер экс-глава Управления Государственной противопожарной службы МВД Татарстана Исхак Низамутдинов
В Челнах молодой водитель не уступил дорогу и врезался в иномарку, есть пострадавшие
«Желаю всем доехать до дома»: на трассе в Татарстане видимость «близка к нулю»
В Челнах водитель «Мерседеса» протаранил шесть машин и умер в карете скорой помощи
Участники митинга в поддержку Навального в Казани недовольны: «Все было плохо организовано»
Конкурс на дизайн второй ветки метро объявлен в Казани: победитель получит деньги
Ядовитый паук «Черная вдова» теперь и в Татарстане: пострадали уже двое
В Татарстане стало больше детей, заражающихся ковидом за сутки
«Ловят всех, кто бежит»: в Казани силовики продолжают задержания с помощью силы - видео
Задержания на Черном озере и журналисты в автозаке: как заканчивается митинг Навального в Казани
В казанском автобусе прямо во время движения загорелась кабина водителя
«Мы идем к дому Минниханова»: в Казани протестующие вышли на проезжую часть - митинг продолжился
«Путин, уходи!»: в Казани завершился митинг в поддержку Алексея Навального - видео
В Казани задержали более десятка журналистов, освещавших митинг в поддержку Алексея Навального
В Казани на митинге в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
В Казани перекрыли станцию метро «Площадь Габдуллы Тукая» перед началом митинга Навального
В Казани к центру города начала стягиваться полиция с автозаками
«Автобусники бешенные»: в Казани столкнулись четыре автомобиля и автобус
В Казани девятый месяц не могут найти родственников потерявшейся бабушки: она живет в больнице
Новый поворот: волонтеры в Казани заметили ряженых «старушек»-попрошаек
Суд назначил лейблу Элвина Грея штраф за нарушение антиковидных мер на концерте в Казани
Не изменяя традициям: вечером в Казани горел очередной трамвай
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
24 января 2021
17:06
С митинга ехал наверное
Горожанин
0
24 января 2021
17:26
Надо этот бизнис запретить , от них одни проблемы на дорогах.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:59, сегодня
Ученые рассказали о проблемах с кожей, которые провоцирует коронавирус
17:57, 20.01.2021
«Ударил молотком по голове»: суд оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве школьницы
17:57, 18.01.2021
«Вы этого еще не пробовали?»: чем казанцы могут удивить своих гостей
13:10, 18.01.2021
Будущее уже наступило: цифровые технологии в стоматологической имплантации
14:03, 20.01.2021
Роспотребнадзор предупредил о скором нашествии тараканов в квартиры
12:39, 15.01.2021
Водитель Газели на территории садика сбил двух малышей
10:34, 09.01.2021
Малышева рассказала об эффективности вакцины и том, кому делать ее жизненно необходимо
11:13, 07.01.2021
«Я б людей в офисы не выпускал»: врач объяснил, почему вакцинация в России может быть неэффективна
16:29, 06.01.2021
Ученые назвали самые худшие последствия коронавируса, которые могут длиться полгода
10:12, 06.01.2021
«Умирала страшно»: неизвестные вспороли живот и выстрелили в глаз собаке в Башкирии
20:36, 04.01.2021
Собаки растерзали 11-летнего мальчика, пока мама праздновала Новый год
13:57, 04.01.2021
Электрокабель взорвался прямо под ногами ребенка с родителями в Петербурге: видео
09:45, 04.01.2021
«В мире переломится ситуация»: инфекционист рассказала, когда ждать улучшения ситуации с COVID-19
18:52, 03.01.2021
Врач объяснил, с чем связано снижение статистики по коронавирусу в первые дни нового года
11:11, 03.01.2021
Инфекционист рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса
17:57, 02.01.2021
Отец избил пасынка и босого запер в неотапливаемом гараже
18:23, 31.12.2020
Специалист рассказал, как можно защититься от коронавируса зимой
11:16, 30.12.2020
Эксперт ВОЗ назвал главную цель коронавируса
20:07, 27.12.2020
Ученые раскрыли воздействие нового штамма коронавируса на детей
09:20, 27.12.2020
Вирусолог Центра Гамалеи рассказал, стоит ли опасаться нового штамма коронавируса из Британии
19:31, 26.12.2020
Женщина собирала деньги на похороны своего живого маленького сына
10:59, 26.12.2020
Морозы могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса в регионах
15:06, 23.12.2020
Неизвестный на остановке в Башкирии зарезал кондуктора
20:23, 19.12.2020
Ученые объяснили, в каких случаях у здорового человека могут подтвердить коронавирус
13:22, 19.12.2020
Учёные раскрыли опасность повторного использования масок
19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться