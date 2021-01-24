На улице Короленко в Казани задержали нетрезвого водителя каршерингового автомобиля. Прежде чем остановиться, мужчина устроил гонки от полиции.

Накануне ночью внимание полицейских привлек "Фольксваген", принадлежащий сервису аренды машин. Автомобиль так резко развернулся перед экипажем ГИБДД, что чуть не вылетел с дороги. Правоохранители пытались остановить машину, но водитель проигнорировал требования и пытался удрать от полиции.

Когда его все-таки задержали, от него явно пахло алкоголем. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав, сообщает tatarstan24.tv.

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