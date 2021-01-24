В Пермском крае нашли тела трех вахтовиков, которые приехали из Татарстана. Об этом сообщает местное издание "ProGorod59".

Известно, что мужчины приехали на заработки в деревню Шишкино Усольского района. Она работали на Тукачевском месторождении. Накануне в вагоне-домике были найдены их тела.

В данный момент прокуратура проводит поверку. Причины смерти вахтовихов пока неизвестны.

Другие новости:

- "Ловят всех, кто бежит": в Казани силовики продолжают задержания с помощью силы - видео

- В казанском автобусе прямо во время движения загорелась кабина водителя