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Фото социальных сетей

«Путин, уходи!»: в Казани завершился митинг в поддержку Алексея Навального - видео

23.01.2021, 15:29 2326 16 prokazan.ru

В Казани завершился митинг в поддержку Алексея Навального. Во время события участники кричали "Путин уходи", "Полиция с народом" и "Отпускай". 

Улицу Баумана полиция перекрыла. Изначально именно по ней планировалось пройти мирным шествием.

Сейчас протестующие постепенно расходятся по домам. Те, что еще остались, разделились на два потока: один пошел по Пушкина к Кремлю, другие выбрали путь по Профсоюзной. 

"Полиция есть, людей немного, но все по-прежнему спокойно", - отмечают пользователи социальных сетей. 

Казань Правоохранители
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комментарии

Горожанин
17
23 января 2021
15:32
Раздайте им лопаты, пусть делом займутся, дармоеды тиктокеры.
Ага
39
23 января 2021
15:57
Навальный вор и должен сидеть в тюрьме, где ему самое место вместо условного срока и покатушек по Европе с США. Хорошо что в Татарстане большинство людей это понимают и не поддались провокациям холопов из СБУ и госдепа, скакала на площади лишь горстка маргиналов проплаченных
Горожанин
9
23 января 2021
15:58
Кто нибудь из нынешней власти может так, одним словом вывести миллионы людей на улицу, НЕТ, потому что нет веры ворам
Горожанин
13
23 января 2021
16:01
Идиотская постановка вопроса, или уроки делай
В ответ на комментарий пользователя
Кто нибудь из нынешней власти может так, одним словом вывести миллионы людей на улицу, НЕТ, потому что нет веры ворам
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Горожанин
8
23 января 2021
16:07
Слава Навальному!! Мочи карлика!
Горожанин
10
23 января 2021
16:08
- Лопатой - ты будешь работать. Лакей проклятый!! Морду набью!!!!!
В ответ на комментарий пользователя
Раздайте им лопаты, пусть делом займутся, дармоеды тиктокеры.
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Горожанин
8
23 января 2021
16:09
ВОР - ТВОЙ ПУТИН ВМЕСТЕ С ТОБОЙ!! И ВАС ОБОИХ - ЖДЕТ ВИСЕЛИЦА!
В ответ на комментарий пользователя
Навальный вор и должен сидеть в тюрьме, где ему самое место вместо условного срока и покатушек по Европе с США. Хорошо что в Татарстане большинство людей это понимают и не поддались провокациям холопов из СБУ и госдепа, скакала на площади лишь горстка маргиналов проплаченных
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Горожанин
6
23 января 2021
16:10
АГА шкура появился ты где прятался? Оттерся от последствий страха?
В ответ на комментарий пользователя
Навальный вор и должен сидеть в тюрьме, где ему самое место вместо условного срока и покатушек по Европе с США. Хорошо что в Татарстане большинство людей это понимают и не поддались провокациям холопов из СБУ и госдепа, скакала на площади лишь горстка маргиналов проплаченных
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Горожанин
6
23 января 2021
16:12
Проезжал мимо , одни дебилы на митинге и алкаши за опохмелом пришли.
Горожанин
3
23 января 2021
16:13
Молчи дура
В ответ на комментарий пользователя
- Лопатой - ты будешь работать. Лакей проклятый!! Морду набью!!!!!
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Горожанин
2
23 января 2021
16:14
Ты хахло вонючее , сиди в своём Свинарнике и не вякай.
В ответ на комментарий пользователя
Слава Навальному!! Мочи карлика!
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Горожанин
0
23 января 2021
16:16
Маргиналы жалуются на плохую жизнь?
В ответ на комментарий пользователя
Проезжал мимо , одни дебилы на митинге и алкаши за опохмелом пришли.
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Горожанин
0
23 января 2021
16:23
Это ты в надежде подзаработать приехал на халяву да никто не платит, все добровольно пришли
В ответ на комментарий пользователя
Проезжал мимо , одни дебилы на митинге и алкаши за опохмелом пришли.
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Горожанин
1
23 января 2021
16:27
Да тут один Агашка сидит и валит комменты с разных адресов, по методичке, шаблонные фразы всяких воров типа соловьева, киселева и т.п.
Горожанин
1
23 января 2021
16:28
Навалтный и есть кремлевский шут. Или вы и правда думаете, что настоящий оппозиционер так долго бы жил и гулял на свободе?
В ответ на комментарий пользователя
Кто нибудь из нынешней власти может так, одним словом вывести миллионы людей на улицу, НЕТ, потому что нет веры ворам
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Горожанин
0
23 января 2021
16:36
Морды им набить, всем этим хватит мямлить, даже в контексте видеть противно их рожи.

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