В Казани завершился митинг в поддержку Алексея Навального. Во время события участники кричали "Путин уходи", "Полиция с народом" и "Отпускай".

Улицу Баумана полиция перекрыла. Изначально именно по ней планировалось пройти мирным шествием.

Сейчас протестующие постепенно расходятся по домам. Те, что еще остались, разделились на два потока: один пошел по Пушкина к Кремлю, другие выбрали путь по Профсоюзной.

"Полиция есть, людей немного, но все по-прежнему спокойно", - отмечают пользователи социальных сетей.