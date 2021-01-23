В социальных сетях появилась информация о крупной аварии на перекрестке Братьев Касимовых. Судя по опубликованному видео, в ДТП участвуют 4 автомобиля и краснобус. Видно, что один из автомобилей вылетел от столкновения на трамвайные пути, перегородив движение.



Подробной информации о пострадавших, а также о причинах аварии пока нет, однако уже сейчас на дороге начала образовываться крупная пробка.

Пользователи соцсетей также отмечают, что из-за образовавшейся пробки автобусы и машины объезжают по дворам и тротуарам.

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