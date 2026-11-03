Пользователи нейросетей проводят на работе до полутора часов больше

Применение искусственного интеллекта не всегда сокращает рабочее время. Согласно исследованию компании ActivTrak, сотрудники, использующие нейросети, трудятся на 1–1,5 часа дольше тех, кто обходится без подобных инструментов.

Аналитики изучили рабочую активность 9 140 специалистов из 467 организаций. У работников, применяющих ИИ, продолжительность рабочего дня варьируется от 8,5 до 9,5 часа. Для сравнения, у остальных сотрудников она составляет около 7,5 часа.

Исследователи также отметили, что люди, наиболее активно использующие нейросети, чаще продолжают выполнять рабочие задачи после окончания установленного графика.

В ActivTrak связывают эту тенденцию с несколькими возможными факторами. Искусственный интеллект помогает быстрее выполнять отдельные задания, благодаря чему у сотрудников появляется возможность брать дополнительную работу. При этом работодатели могут повышать нагрузку, ожидая от персонала большей эффективности за счет внедрения новых технологий, сообщает "Самара Онлайн 24".