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Пользователи нейросетей проводят на работе до полутора часов больше

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Применение искусственного интеллекта не всегда сокращает рабочее время. Согласно исследованию компании ActivTrak, сотрудники, использующие нейросети, трудятся на 1–1,5 часа дольше тех, кто обходится без подобных инструментов.

Аналитики изучили рабочую активность 9 140 специалистов из 467 организаций. У работников, применяющих ИИ, продолжительность рабочего дня варьируется от 8,5 до 9,5 часа. Для сравнения, у остальных сотрудников она составляет около 7,5 часа.

Исследователи также отметили, что люди, наиболее активно использующие нейросети, чаще продолжают выполнять рабочие задачи после окончания установленного графика.

В ActivTrak связывают эту тенденцию с несколькими возможными факторами. Искусственный интеллект помогает быстрее выполнять отдельные задания, благодаря чему у сотрудников появляется возможность брать дополнительную работу. При этом работодатели могут повышать нагрузку, ожидая от персонала большей эффективности за счет внедрения новых технологий, сообщает "Самара Онлайн 24".

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