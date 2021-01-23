Волонтер Юлия Хакимова продолжает рассказывать о людях, которые оказались в сложном положении и, которых заставляют попрошайничать на улицах Казани. Так, сегодня она поделилась историей про ряженых «старушек».

«Поступила заявка о двух старушках, которые просят милостыню. На место выехали соцработники, полицию вызывали – не приехала. После этого «старушки» встали и ушли. Оказалось, это вовсе не пожилые женщины, а молодые девушки из Нижегородской области. Они рассказали, что в Казани снимают жилье», - пишет Юлия.

Потом они пошли во двор, там переоделись, зашли в магазин и опять сели попрошайничать.

«Уважаемые сотрудники полиции мы очень просим Вас помочь нам в борьбе с нищенским беспределом, где людей либо держат в рабстве и заставляют попрошайничать, либо гастролеры-мошенники едут к нам со всей России, позоря нашу Казань», - заключила Юлия.

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