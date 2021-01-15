В Зеленодольске сотрудники Росгвардии задержали пьяную женщину. Ее подозревают в нанесении ножевых ранений соседу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сообщение о поножовщине поступило около полуночи, очевидцы сообщили, что мужчина в общежитии лежит с ножевым ранением. Прибывшие сотрудники установили, что ранение нанесла 33-летняя женщина, соседка потерпевшего. Оказалось, пьяный мужчина пришел к женщине, вспомнив давний конфликт. В ходе выяснения отношений он ударил подозреваемую по лицу, в ответ женщина схватила нож и ударила его», - говорится в сообщении.

Раненого отвезли в больницу, а женщину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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