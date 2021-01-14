В одной из групп Казани опубликовали видео, как мама малыша в детском саду устроила скандал из-за обуви.

«В новом детском садике №187, что в ЖК «Мой ритм». Там родителей обязали разувать детей на входе, чтобы не топтали и не разносили грязь», - написал автор поста.

Мать утверждает, что обувь приходится снимать в неотапливаемом тамбуре, родители заносят в садик на руках, чтобы не замерзли. Но на претензии она получила слегка неожиданный ответ от сотрудников детского сада.

Сотрудник: «Помогите нам поставить отопительный прибор!»

Мама: «Вы что у меня деньги просите?»

Сотрудник: «Не прошу, вас же не устраивает. В дальнейшем прибор будет, как только нам выделят деньги»

В комментариях мнения пользователей разделились:

«Не хотят мыть, пусть выдают бахилы. Привыкли за счет маленьких детей административные проблемы решать»

«Нужно с заведующей разговаривать, пусть меры принимают... А в холодном помещение разуваться не дело»

«То есть дети идут по холодному грамотному полу? Наверное, это не очень правильно»

«Во время снятия обуви дверь на распашку открывается другими родителями, а значит ребёнок может простудиться. Администрации садика стоит просто пойти на уступки родителям, которые заботятся о здоровье своих детей. Это нормально».