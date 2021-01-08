Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в инстаграме фотографии Казани из космоса.

"Казань можно назвать одним из самых красивых городов России!<...> Просто побродить по старым казанским улицам – огромное удовольствие", - подписал снимок космонавт.

Также Кудь-Сверчков показал, как выглядят из космоса Севастополь, Воронеж, Переславль-Залесский, Сергиев Посад и Санкт-Петербург.

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