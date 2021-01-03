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Фото: МЧС Татарстана

Четверо детей спаслись в Казани при горении сауны в подвале

03.01.2021, 08:24 115 0 prokazan.ru

2 января вечером поступило сообщение о пожаре на улице Космонавтов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Установлено, что горела сауна на цокольном этаже в пятиэтажном жилом доме. Ликвидировать открытое горение удалось в 22:02, из подъезда спаслись 60 человек, из них 4 ребенка», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, 2 января у пожарных выдался тяжелый вечер. Сначала сработала сигнализация в ТЦ "Казань Молл", затем пожар в одном из ЖК Казани. 

МЧС Татарстан Казань Общество
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