2 января вечером поступило сообщение о пожаре на улице Космонавтов в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Установлено, что горела сауна на цокольном этаже в пятиэтажном жилом доме. Ликвидировать открытое горение удалось в 22:02, из подъезда спаслись 60 человек, из них 4 ребенка», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, 2 января у пожарных выдался тяжелый вечер. Сначала сработала сигнализация в ТЦ "Казань Молл", затем пожар в одном из ЖК Казани.